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Криминал

В Пензе домработница «обчистила» хозяйку на сотни тысяч рублей

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37-летняя пензячка стала жертвой слишком тщательной уборки, выполненной ее 38-летней домработницей. Вместе с пылью и мусором исчезли ювелирные украшения на сотни тысяч рублей.

В Пензе домработница «обчистила» хозяйку на сотни тысяч рублей

«У меня дома хранились в шкатулке много украшений, цепочки, кольца. Я начала замечать, что их становится меньше, и решила проверить. Оказалось, что правда их стало меньше. Я решила обратиться к сотрудникам полиции», - рассказала горожанка.

Стоимость похищенного составила около 200 000 рублей. На место выехала следственно-оперативная группа и установила, что к краже может быть причастна домработница. Ее доставили в отдел.

В Пензе домработница «обчистила» хозяйку на сотни тысяч рублей

«Женщина дала признательные показания. Сотрудникам полиции она рассказала, что в один из дней, когда убиралась в доме потерпевшей, увидела шкатулку, в которой находились ювелирные изделия, и решила похитить часть украшений», - отметил следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Алексей Турапин.

Краденые драгоценности она сдала в комиссионный магазин за 53 000 рублей, а деньги потратила.

Возбуждено уголовное дело. Воровке грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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