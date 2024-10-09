В Пензе домработница «обчистила» хозяйку на сотни тысяч рублей

09.10.2024 | 10:31

37-летняя пензячка стала жертвой слишком тщательной уборки, выполненной ее 38-летней домработницей. Вместе с пылью и мусором исчезли ювелирные украшения на сотни тысяч рублей.

«У меня дома хранились в шкатулке много украшений, цепочки, кольца. Я начала замечать, что их становится меньше, и решила проверить. Оказалось, что правда их стало меньше. Я решила обратиться к сотрудникам полиции», - рассказала горожанка.

Стоимость похищенного составила около 200 000 рублей. На место выехала следственно-оперативная группа и установила, что к краже может быть причастна домработница. Ее доставили в отдел.

«Женщина дала признательные показания. Сотрудникам полиции она рассказала, что в один из дней, когда убиралась в доме потерпевшей, увидела шкатулку, в которой находились ювелирные изделия, и решила похитить часть украшений», - отметил следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Алексей Турапин.

Краденые драгоценности она сдала в комиссионный магазин за 53 000 рублей, а деньги потратила.

Возбуждено уголовное дело. Воровке грозит до 2 лет лишения свободы.