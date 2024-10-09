Пензячка получила судимость за продажу пива подростку

09.10.2024 | 12:05

В Пензе 53-летняя женщина получила судимость за продажу алкоголя 17-летнему юноше.

Преступление было совершено в продуктовом магазине на улице Толстого в дневное время 24 июля.

Молодой человек приобрел бутылку пива емкостью 0,45 литра. Продавщица пробила товар, не убедившись в совершеннолетии покупателя.

«В феврале 2024 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя подростку, за что уплатила штраф в размере 15 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд признал пензячку виновной по ст. 151.1 УК РФ (неоднократная розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) и назначил ей наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.