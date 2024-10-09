Молодого водителя наказали за «пьяное» ДТП со смертельным исходом

09.10.2024 | 19:11

В Наровчатском районе вынесли приговор 32-летнему водителю, севшему нетрезвым за руль и попавшему в ДТП.

Авария произошла в апреле 2024-го. Мужчина управлял автомобилем, в салоне которого находились 3 пассажира. Согласно материалам дела, он ехал со скоростью, превысившей 60 км/ч, не справился с управлением и зацепил обочину.

Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Двое пассажиров получили травмы, один из них скончался в карете скорой помощи по дороге в медучреждение от массивной кровопотери. Водитель же скрылся с места ДТП.

На суде автомобилист свою вину признал частично. Он не был уверен, что мог управлять машиной, будучи сильно пьяным. Мужчина пояснил, что место аварии покинул для того, чтобы оказать помощь раненому. Однако его слова опровергли доказательства по делу.

При вынесении решения суд учел, что ранее водителя не раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также во внимание приняли наличие у него на иждивении 2 маленьких детей, молодой возраст и выплату пострадавшей в ДТП женщине 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мужчине назначили 6 лет в колонии-поселении и лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев.

«Приговор был обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд. Определением апелляционной инстанции жалоба оставлена без удовлетворения, приговор - без изменения», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.