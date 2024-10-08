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Криминал

Пензенец напал с ножом на сидевшего за рулем мужчину

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48-летний пензенец едва не совершил убийство из ревности. Он с ножом напал на мужчину.

Вечером 4 января на проспекте Победы пьяный горожанин увидел на улице человека, к которому ревновал свою бывшую сожительницу. Тот сидел за рулем припаркованной машины, и пензенец решил расправиться с соперником.

«С этой целью он подошел к потерпевшему, пристегнутому ремнем безопасности на водительском сиденье, достал имевшийся при себе нож и нанес ему несколько ударов по голове и телу», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Довести замысел до конца не удалось. Потерпевший активно сопротивлялся, а вскоре появилась и женщина, которую агрессор ревновал, и стала помогать раненому. Его спасли.

За покушение на убийство на пензенца завели уголовное дело. Суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима.

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Источник — фото областного СУ СК РФ
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