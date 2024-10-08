Колышлеец решил построить вольер для собаки и попал под суд

08.10.2024 | 19:28

51-летнего жителя села Березовка Колышлейского района будут судить за незаконную рубку 3 деревьев.

3 июля мужчина приехал на мотороллере «Муравей» в лесопосадки неподалеку от дома и спилил 2 дуба и клен общим объемом 0,42 кубометра.

Он очистил стволы от коры, распилил каждый на 2 части, погрузил на мотороллер и отправился обратно, но по пути его увидели и задержали полицейские.

Как оказалось, разрешения на рубку у сельчанина не было. Своими действиями он нанес лесному фонду ущерб на сумму более 39 000 рублей. Древесину и бензопилу изъяли.

Мужчина признал вину и объяснил, что хотел построить вольер для собаки.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.