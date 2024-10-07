В Башмаковском районе семейная ссора закончилась поножовщиной

07.10.2024 | 08:14

24-летний житель Башмаковского района стал объектом пристального внимания полиции после семейного конфликта.

Молодой человек поссорился с супругой в присутствии ее 29-летнего родственника, который заступился за женщину. Разгневанный муж схватил нож и ударил защитника в кисть и в спину.

Ранения были квалифицированы как вред здоровью легкой тяжести. К агрессивному сельчанину прибыл участковый уполномоченный.

«В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь злоумышленник может лишиться свободы на срок до 2 лет.