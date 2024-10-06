В Каменке 51-летнего мужчину ударили ножом в грудь

06.10.2024 | 12:57

36-летнего жителя Каменки ждет суд после смерти его 51-летнего знакомого. Они выпивали в одной компании, а затем поссорились.

Трагедия произошла 12 июня в Каменке. Во время конфликта младший из мужчин несколько раз ударил старшего рукой по лицу, а потом схватил нож и вонзил его оппоненту в грудь.

«После причинения телесного повреждения он предложил пострадавшему вызвать скорую медицинскую помощь, однако тот отказался. Мужчина вечером того же дня скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения», - рассказали в СУ СК РФ по Пензенской области.

На жителя Каменки завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности его смерть. Горожанин признал вину. На время следствия его содержали под стражей.

Теперь уголовное дело передано в суд.