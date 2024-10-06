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Криминал

Аферисты с третьей попытки обманули пожилого зареченца

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Мошенники обманули 72-летнего зареченца, который упорно не хотел им верить. На нем поочередно испробовали три схемы.

В первый раз мужчине позвонил якобы оператор сотовой связи и предложил продлить договор, но, когда у пенсионера спросили паспортные данные, он заподозрил неладное и положил трубку, рассказал портал «Зарпресса» со ссылкой на специалиста ОВД по Заречному Сергея Яшкина.

Аферисты не отстали. На следующий день они позвонили и представились специалистами портала госуслуг, объяснив, что от имени зареченца есть заявка на смену телефонного номера. Но и тут горожанин проявил бдительность.

В третий раз мошенники действовали убедительнее. С пенсионером связался лжесотрудник Центробанка и сообщил, что на него оформлен кредит, а чтобы спасти деньги, нужно срочно перевести их на безопасный счет.

Затем мужчине по видеосвязи позвонил неизвестный в форме сотрудника ФСБ, и тогда зареченец поверил. Он снял все свои накопления и перевел мошенникам 800 000 рублей.

Две недели горожанин ждал, что деньги вернут, а поняв, что его обманули, пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

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