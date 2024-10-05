Пензячка потеряла больше миллиона из-за «проверки на работе»

05.10.2024 | 11:15

Жительница Пензенского района стала жертвой широко распространившейся мошеннической схемы «проверка на работе».

Ей позвонила женщина, представилась директором заведения, где та работала раньше, и рассказала, что в отношении сельчанки правоохранители проводят проверку.

Через некоторое время позвонил сам «сотрудник органов» и напугал женщину известием: злоумышленники сняли с ее счета деньги и направили их на финансирование запрещенных организаций.

Третий звонок поступил от «сотрудницы Центрального банка». Та проинструктировала, как отправить средства на «безопасный счет». Сельчанка последовала указаниям и перечислила 700 000 рублей.

«После чего под выдуманным предлогом злоумышленники заставили потерпевшую перевести оставшиеся деньги на мошеннический счет. В итоге заявительница перевела мошенникам более 1 миллиона рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников. Правоохранители призвали жителей региона не реагировать на информацию от незнакомых людей или сообщения от работодателей о различных проверках на предприятии.