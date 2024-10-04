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Криминал

«Наставник по инвестициям» выманил у пензячки 1,5 млн рублей

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51-летняя жительница Пензы хотела заработать на инвестициях и попалась на удочку мошенников. Горожанка потеряла крупную сумму.

Информацию о таком виде дохода женщина нашла на одном из сайтов. Заинтересовавшись, она кликнула по ссылке и прошла тестирование.

Вскоре пензячке позвонил незнакомец и сообщил: для того чтобы начать зарабатывать, ей нужен наставник, и он скоро свяжется с ней.

«Наставник» попросил женщину скачать приложение и перевести деньги на специальный счет.

«Она поверила злоумышленнику и выполнила все его указания. Женщина перечислила несколькими транзакциями на указанный счет 1,5 миллиона рублей, но вывести их обратно не смогла», - рассказали в пресс-службе УМВД России по области.

«Наставник по инвестициям» выманил у пензячки 1,5 млн рублей

Пензячка поняла, что ее обманули аферисты, и обратилась в полицию. Сейчас личности злоумышленников устанавливают.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник — фото УМВД России по области
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