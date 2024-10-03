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Криминал

В Пензе военного пенсионера наказали за дискредитацию ВС РФ

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В Пензе 71-летнего ветерана военной службы оштрафовали на 100 000 рублей за размещение видеозаписи на своей странице в соцсети.

Преступление пенсионер совершил 8 августа 2023 года. На одном из ресурсов он нашел видео, которое негативно характеризовало действия ВС РФ на территории Украины, и опубликовал ролик на своей странице.

Как пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы, тем самым мужчина сделал запись доступной для еще большего числа пользователей.

Ранее пензенца привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

При вынесении решения суд учел, что мужчина совершил умышленное преступление средней тяжести против основ конституционного строя и безопасности государства впервые, а также является военным пенсионером. Принято во внимание состояние его здоровья и пожилой возраст.

Пензенца приговорили к штрафу. Решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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