В Пензе военного пенсионера наказали за дискредитацию ВС РФ

03.10.2024 | 16:27

В Пензе 71-летнего ветерана военной службы оштрафовали на 100 000 рублей за размещение видеозаписи на своей странице в соцсети.

Преступление пенсионер совершил 8 августа 2023 года. На одном из ресурсов он нашел видео, которое негативно характеризовало действия ВС РФ на территории Украины, и опубликовал ролик на своей странице.

Как пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы, тем самым мужчина сделал запись доступной для еще большего числа пользователей.

Ранее пензенца привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

При вынесении решения суд учел, что мужчина совершил умышленное преступление средней тяжести против основ конституционного строя и безопасности государства впервые, а также является военным пенсионером. Принято во внимание состояние его здоровья и пожилой возраст.

Пензенца приговорили к штрафу. Решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.