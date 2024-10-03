В Неверкинском районе мужчина грозился убить супругу костылем

03.10.2024 | 11:41

В Неверкинском районе ссора супругов едва не привела к трагедии. 65-летний местный житель грозился убить свою жену-ровесницу костылем.

Началось с того, что мужчина привел в дом друга, чтобы с ним выпить. Сельчанке это не понравилось, и она выгнала постороннего.

«На фоне этого между супругами возник конфликт, злоумышленник взял костыль и начал угрожать супруге убийством», - рассказали в областном УМВД РФ.

Испугавшись за собственную жизнь, женщина обратилась в полицию.

На агрессора завели уголовное дело. Он признал вину и раскаялся. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.