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Криминал

Пензенец обокрал чужой дом, отключив камеры видеонаблюдения

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40-летний пензенец проник в чужой дом и вынес дорогую технику с инструментами. Ему грозит долгий срок.

Это случилось в одном из населенных пунктов Колышлейского района, куда по просьбе мужчины его привез товарищ. Пензенец подошел к чужому дому, отсоединил камеры видеонаблюдения, а затем пробил дыру в двери и через отверстие открыл замок. Оказавшись внутри, он стал забирать все, что посчитал ценным.

При этом приятель ждал горожанина на дороге, не догадываясь, что тот ворует. Когда пензенец вернулся к машине, он принес с собой бензогенератор, электроинструменты и набор гаечных ключей.

Пензенец обокрал чужой дом, отключив камеры видеонаблюдения

Владелец дома, поняв, что его обокрали, обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 150 000 рублей.

Пензенец обокрал чужой дом, отключив камеры видеонаблюдения

Вора нашли и задержали. На него завели уголовное дело.

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», - сообщила начальник СО межрайонного ОМВД России «Колышлейский» Татьяна Ступина.

Похищенные вещи полицейские изъяли.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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