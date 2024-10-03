Иностранный студент помог обмануть зареченских пенсионерок

03.10.2024 | 09:58

В среду, 2 октября, в Заречном 19-летнего уроженца Таджикистана осудили за мошенничество.

В 2023 году молодой человек поступил в Пензенский государственный университет и поселился в общежитии вуза. В марте 2024-го ему в Telegram предложили незаконную подработку, и он стал участником преступной группы, похищавшей у людей деньги.

Схема была такой: один из преступников звонил жертве, представляясь сотрудником правоохранительных органов, и уговаривал срочно приготовить наличные для их дальнейшего перевода на якобы безопасный счет.

«Получив согласие, злоумышленники вызывали человеку такси, и он лично передавал свои средства водителю, неосведомленному о преступном деянии, который привозил их к подсудимому, тот, согласно отведенной ему роли, принимал похищаемые денежные средства и осуществлял их безналичный перевод на указанные соучастником банковские счета», - пояснили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Таким образом 15 мая преступники обманули двух пенсионерок из закрытого города. Одна потеряла 667 666 рублей, вторая - 450 000. Обе они обратились в полицию, и уже 16-го числа уроженец Таджикистана был задержан.

Он полностью признал вину, но от дачи показаний отказался. Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.