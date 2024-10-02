Житель Каменского района починил чужую машину, чтобы продать

02.10.2024 | 20:59

30-летнего жителя Каменского района осудили за мошенничество и растрату чужого имущества. Он дважды продал то, чем не владел.

В ноябре 2023 года мужчина договорился с незнакомцем, что продаст ему скоростной велосипед за 5 000 рублей. Тот перевел деньги на карту, но двухколесный транспорт не получил.

Выяснилось, что самом деле велосипед принадлежал отцу местного жителя и продавец не планировал его отдавать.

В декабре того же года мужчина вновь решил незаконно подзаработать. Он опубликовал объявление о ремонте автомобилей и нашел клиента, который доверил ему починить свою машину.

Житель Каменского района действительно отремонтировал транспорт, но затем продал.

«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств: полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка. Похищенный автомобиль впоследствии был изъят и возвращен потерпевшему», - рассказали в Каменском городском суде.

Мужчине назначили 300 часов обязательных работ.