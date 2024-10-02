Сетевое издание|18+|Среда|2 окт 2024|21:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Житель Каменского района починил чужую машину, чтобы продать

Печать
Telegram

30-летнего жителя Каменского района осудили за мошенничество и растрату чужого имущества. Он дважды продал то, чем не владел.

В ноябре 2023 года мужчина договорился с незнакомцем, что продаст ему скоростной велосипед за 5 000 рублей. Тот перевел деньги на карту, но двухколесный транспорт не получил.

Выяснилось, что самом деле велосипед принадлежал отцу местного жителя и продавец не планировал его отдавать.

В декабре того же года мужчина вновь решил незаконно подзаработать. Он опубликовал объявление о ремонте автомобилей и нашел клиента, который доверил ему починить свою машину.

Житель Каменского района действительно отремонтировал транспорт, но затем продал.

«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств: полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка. Похищенный автомобиль впоследствии был изъят и возвращен потерпевшему», - рассказали в Каменском городском суде.

Мужчине назначили 300 часов обязательных работ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте