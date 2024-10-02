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Криминал

Судимый пензенец попался на краже дорогого алкоголя

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Судимый 30-летний пензенец снова встал на криминальный путь. Минуя кассу, он вынес из супермаркета дорогой алкоголь и попал на записи с камер видеонаблюдения.

Судимый пензенец попался на краже дорогого алкоголя

В полицию обратился сотрудник службы безопасности одной из торговых точек областного центра и рассказал, что с полок пропали спиртные напитки на сумму около 20 000 рублей.

Следственно-оперативная группа выехала на место, изучила записи с камер и установила приметы вора. Его нашли и доставили в отдел полиции.

Судимый пензенец попался на краже дорогого алкоголя

«Подозреваемый вину свою признал и в содеянном раскаялся. Похищенную алкогольную продукцию злоумышленник продал неизвестному лицу на территории города Пензы», - сообщила дознаватель ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ульяна Тузова.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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