В Пензе фармацевтическая компания пыталась подкупить аптекаря

01.10.2024 | 12:31

В Пензе фармацевтическую компанию «Брикс Фарма» и ее генерального директора оштрафовали за коррупционное правонарушение.

5 апреля директор, действуя от имени и в интересах ООО «Брикс Фарма», в соответствии с ранее достигнутой договоренностью в здании медучреждения передал заведующей аптекой 78 000 рублей. За эту сумму она должна была создать для компании преимущества при выборе поставщика лекарств.

Вместо этого заведующая обратилась в правоохранительные органы.

В отношении ООО «Брикс Фарма» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юрлица). «Постановлением мирового судьи юридическое лицо оштрафовано на 500 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Генерального директора признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий и оштрафовали на 1 млн рублей.

Постановление и приговор пока не вступили в законную силу.