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Криминал

Житель области грозился убить женщину из-за похода в клуб

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В Колышлейском районе отдых 32-летней женщины в клубе едва не закончился трагедией. Она оставила трехлетнего ребенка у знакомых, что очень разозлило ее 40-летнего сожителя.

Мужчина узнал, что сельчанка выпивает в ночном заведении, поехал ее искать, но не нашел. Вернувшись домой, он застал женщину пьяной.

«У сожителей произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник взял в руки нож и начал угрожать убийством», - сообщили в областном УМВД России.

Испугавшись за свою жизнь, сельчанка обратилась в полицию. На агрессора завели уголовное дело, он во всем сознался.

Теперь мужчине, кстати ранее уже судимому, грозит до двух лет лишения свободы.

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