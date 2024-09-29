Сетевое издание|18+|Воскресенье|29 сен 2024|15:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Башмаковец послушал незнакомца и потерял миллион

Печать
Telegram

46-летний башмаковец дорого заплатил за свою доверчивость. Он послушал незнакомца и лишился более миллиона рублей.

Мужчине позвонил лжесотрудник службы безопасности банка, который рассказал о мошенниках, якобы пытающихся завладеть его деньгами.

Собеседник посоветовал сельчанину взять заем, чтобы предотвратить незаконные операции, и перевести все на «безопасный счет».

Мужчина поверил аферисту, оформил несколько кредитов и вместе со своими накоплениями отправил деньги по продиктованным реквизитам.

«Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил более миллиона рублей. О подобных способах совершения преступлений заявитель был осведомлен», - сообщили в областном УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Преступника ищут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте