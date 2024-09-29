Башмаковец послушал незнакомца и потерял миллион

29.09.2024 | 14:48

46-летний башмаковец дорого заплатил за свою доверчивость. Он послушал незнакомца и лишился более миллиона рублей.

Мужчине позвонил лжесотрудник службы безопасности банка, который рассказал о мошенниках, якобы пытающихся завладеть его деньгами.

Собеседник посоветовал сельчанину взять заем, чтобы предотвратить незаконные операции, и перевести все на «безопасный счет».

Мужчина поверил аферисту, оформил несколько кредитов и вместе со своими накоплениями отправил деньги по продиктованным реквизитам.

«Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил более миллиона рублей. О подобных способах совершения преступлений заявитель был осведомлен», - сообщили в областном УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Преступника ищут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.