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Криминал

Зареченец вызвался помочь больному соседу и обокрал его

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В Заречном осудили 39-летнего местного жителя, который обокрал соседа, страдающего болезнью ног.

Согласно материалам дела, 23 июня этого года горожанин заглянул к живущему рядом мужчине, который из-за недуга редко бывал на улице. Хозяин попросил визитера помочь - сходить в магазин и купить продукты и пиво. Была обозначена и сумма, которую можно потратить: не более 1 000 рублей.

Больной мужчина вручил соседу банковскую карту и сказал, что на счете - 40 000 рублей. Гость спросил ПИН-код, и хозяин, не усмотрев в том злого умысла, назвал цифры.

Зареченец решил завладеть деньгами владельца карты. С 25 по 27 июня он совершил 6 операций, снимая суммы. В итоге он похитил 33 805 рублей.

На этом злоумышленник остановился, опасаясь, что жертва узнает о краже и сообщит в полицию.

«27 июня мужчина пришел к соседу и вернул ему банковскую карту. На тот момент потерпевший еще не знал о пропаже денег, поскольку своим сотовым телефоном он пользуется редко и приходившие ему СМС о снятии денежных средств он не видел. Лишь после ухода гостя потерпевший обнаружил в телефоне сообщения о снятии денежных средств и обратился в полицию», - рассказали в пресс-службе Зареченского городского суда.

В отношении вероломного помощника возбудили уголовное дело. Во время следствия зареченец полностью возместил соседу причиненный ущерб.

Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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