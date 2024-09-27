17-летнюю зареченку напоили до отравления

27.09.2024 | 08:15

В Заречном 22-летняя местная жительница стала фигурантом уголовного дела. Девушку обвинили в том, что она спаивала свою 17-летнюю сестру.

Родственницы распивали алкоголь в квартире на проспекте Мира. Несовершеннолетнюю зареченку часто видели нетрезвой на улице. Полицейские останавливали ее и спрашивали, где она брала спиртное.

В один из дней алкоголь стал причиной сильной интоксикации юной горожанки, ее пришлось госпитализировать, сообщил портал «Заречье сегодня».

В отношении старшей сестры пострадавшей 3 раза составляли административный протокол за вовлечение несовершеннолетней в распитие спиртного, однако это никак не повлияло на ситуацию.

«Теперь ей грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 4 лет», - рассказал специалист по связям с общественностью ОВД по Заречному Сергей Яшкин.