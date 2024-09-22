Телефонный мошенник выманил у молодой пензячки 700 тысяч

22.09.2024 | 12:11

33-летняя пензячка стала жертвой афериста, ответив на звонок с неизвестного номера. Она лишилась сотен тысяч рублей.

Женщина попалась на распространенную уловку с «безопасным» счетом. Горожанке позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он напугал ее мошенниками, которые якобы пытаются украсть деньги.

«Для предотвращения незаконных операций заявительнице необходимо было опередить мошенников, перечислив деньги на безопасный счет», - сообщили в областном УМВД РФ.

По инструкции звонившего женщина сняла 700 000 рублей и перевела на карту, которую назвал собеседник, и только лишившись денег, поняла, что ее жестоко обманули.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - рассказали в полиции.

Афериста ищут.