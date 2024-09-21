Пензенец-курьер сам пришел в полицию Петербурга с повинной

21.09.2024 | 13:46

В Санкт-Петербурге 24-летний житель Пензенской области пришел в отдел полиции и признался, что забирал деньги у обманутых пенсионерок.

Парень рассказал, что 18 сентября представился 85-летней петербурженке курьером от силовых структур, помогающих ей «обеспечить безопасности сбережений», и получил от нее 260 тысяч рублей. 256 тысяч он перевел на криптокошелек, а оставшиеся 4 тысячи оставил себе за работу.

Также злоумышленник сознался еще в 2 аналогичных преступлениях, которые он совершил в Северной столице.

19 сентября участник мошеннической схемы сам пришел сдаваться правоохранителям.

«Его задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются иные эпизоды деятельности фигуранта», - сообщили в пресс-службе.