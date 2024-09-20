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Криминал

Пензенец сумел обмануть продавца изображением перевода денег

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35-летнего пензенца осудили за мошенничество с причинением значительного ущерба.

В июне 2022 года мужчина, будучи генеральным директором фирмы-должника, решил купить семена подсолнечника у сельхозпроизводителя, договорившись оплатить товар на 1,9 млн рублей после доставки.

Когда свыше 91 тонны семян было погружено в Колышлейском районе, бизнесмен отправил продавцу изображение платежного поручения на 2,7 млн рублей.

«Изображение свидетельствовало о якобы скором поступлении указанной суммы на счет его организации от другого юридического лица, придавая видимость подтверждения исполнения им договорных обязательств», - отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На самом деле деньги, которыми предприниматель мог бы расплатиться за семена, на счет фирмы не поступили. О том, что так будет, злоумышленник знал с самого начала. Фото он отправил, чтобы ввести в заблуждение главу крестьянско-фермерского хозяйства и получить подсолнечник обманным путем.

В начале июля он заплатил КФХ лишь 500 тысяч рублей. Пока в отношении него не возбудили уголовное дело, оставшуюся часть он не внес.

«Благодаря мерам, принятым в ходе расследования, обвиняемым причиненный ущерб возмещен потерпевшей в полном объеме», - добавила Татьяна Махницкая.

В процессе выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное создание юридических лиц.

По совокупности преступлений (с учетом приговора, вынесенного в 2023 году за покушение на мошенничество) ему назначили наказание в виде штрафа в размере 320 000 рублей.

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