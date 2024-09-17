Под Пензой женщина рассказала подростку о тайнике и пожалела

35-летнюю жительницу Бессоновского района обвиняют в сбыте наркотика подростку.
По данным следствия, в начале сентября женщина купила в Интернете 0,8 грамма запрещенного вещества для личного потребления, но забрать его сразу же не успела.
«На следующий день ей позвонил 17-летний знакомый, который спросил, имеется ли у нее адрес с закладкой, поскольку у него не оказалось денежных средств на самостоятельное приобретение наркотика.
Она сообщила ему координаты тайника, подросток забрал запрещенное вещество на территории Первомайского района, после чего был задержан», - рассказала старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.
Вскоре задержали и женщину. Как выяснилось, ее уже привлекали к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.
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