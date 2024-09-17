Сетевое издание|18+|Вторник|17 сен 2024|15:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец отдал вымогателю 200 тыс., чтобы не прослыть наркодилером

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


25-летний пензенец стал жертвой шантажиста. Прежде чем обратиться в полицию, он успел отдать злоумышленнику крупную сумму.

Устав платить, молодой человек пришел к правоохранителям. Он рассказал, что незнакомец требует у него деньги, угрожая обнародовать информацию о его причастности к распространению наркотиков.

Пензенец добавил, что уже несколькими переводами перечислил злоумышленнику 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель областного центра, ранее судимый. Он признался, что никаких доказательств причастности жертвы к наркоторговле у него нет.

«По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте