Пензенец отдал вымогателю 200 тыс., чтобы не прослыть наркодилером

17.09.2024 | 08:48

25-летний пензенец стал жертвой шантажиста. Прежде чем обратиться в полицию, он успел отдать злоумышленнику крупную сумму.

Устав платить, молодой человек пришел к правоохранителям. Он рассказал, что незнакомец требует у него деньги, угрожая обнародовать информацию о его причастности к распространению наркотиков.

Пензенец добавил, что уже несколькими переводами перечислил злоумышленнику 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель областного центра, ранее судимый. Он признался, что никаких доказательств причастности жертвы к наркоторговле у него нет.

«По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.