Кузнечанин жестоко избил ногами приютившую его женщину

16.09.2024 | 10:16

49-летний кузнечанин хотел отлежаться в доме своей бывшей сожительницы, а в итоге напился и жестоко ее избил.

Это случилось в новогодние каникулы в селе Анненково Кузнецкого района. Женщина приютила мужчину, с которым раньше была в отношениях. Тот плохо себя чувствовал эмоционально, его все раздражало, и в доме бывшей возлюбленной он хотел прийти в себя.

8 января хозяйка отвела сына к знакомой, а когда вернулась, гость напился водки. Пара поссорилась, и кузнечанин начал избивать сельчанку.

«Он нанес ей не менее двух ударов кулаками в область грудной клетки, а также не менее 10 ударов ногами, обутыми в зимние кроссовки, по ее голове и лицу. В результате его действий потерпевшей причинены телесные повреждения в виде двухстороннего перелома верхней челюсти, переломов нижней и наружной стенок глазницы, лобного и височного отростков правой скуловой кости, ребер, сотрясение головного мозга и другие травмы», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Утром знакомая хозяйки привела ее сына домой. Они заставили агрессора вызвать скорую помощь.

На мужчину завели уголовное дело. Он признал вину и рассказал, что не помнит причины самого конфликта, только то, что во время ссоры женщина порвала на нем майку.

За свой поступок горожанин отправится в исправительную колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев. Также он должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда - полмиллиона рублей.