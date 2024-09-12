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Криминал

В Пензе работодателя погибшего штукатура оштрафовали на 1 млн

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В Пензе суд определил наказание индивидуальному предпринимателю, по вине которого погиб 32-летний мужчина.

Трагедия случилась 2 августа 2023 года на стройке многоэтажного дома в Октябрьском районе. Рабочий, выполнявший штукатурные работы на декоративном козырьке 7-го технического этажа, упал с высоты и разбился насмерть.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, являвшийся работодателем мужчины, допустил его работу на высоте более 20 метров без защитных ограждений и применения удерживающих и страховочных систем.

«Подсудимый признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Приговор еще не вступил в силу.

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