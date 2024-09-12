В Пензе работодателя погибшего штукатура оштрафовали на 1 млн

В Пензе суд определил наказание индивидуальному предпринимателю, по вине которого погиб 32-летний мужчина.
Трагедия случилась 2 августа 2023 года на стройке многоэтажного дома в Октябрьском районе. Рабочий, выполнявший штукатурные работы на декоративном козырьке 7-го технического этажа, упал с высоты и разбился насмерть.
Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, являвшийся работодателем мужчины, допустил его работу на высоте более 20 метров без защитных ограждений и применения удерживающих и страховочных систем.
«Подсудимый признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Приговор еще не вступил в силу.