В Пензе работодателя погибшего штукатура оштрафовали на 1 млн

12.09.2024 | 13:16

В Пензе суд определил наказание индивидуальному предпринимателю, по вине которого погиб 32-летний мужчина.

Трагедия случилась 2 августа 2023 года на стройке многоэтажного дома в Октябрьском районе. Рабочий, выполнявший штукатурные работы на декоративном козырьке 7-го технического этажа, упал с высоты и разбился насмерть.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, являвшийся работодателем мужчины, допустил его работу на высоте более 20 метров без защитных ограждений и применения удерживающих и страховочных систем.

«Подсудимый признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Приговор еще не вступил в силу.