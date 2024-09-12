Пензячка ограбила пьяного мужчину, упавшего у подъезда

12.09.2024 | 09:50

В Пензе 31-летняя женщина ограбила пьяного горожанина. Она воспользовалась его беспомощным состоянием.

Это случилось в Первомайском районе. Пензячка отдыхала со знакомым на лавочке у подъезда, а рядом сидел нетрезвый мужчина с борсеткой в руках. Через время он направился к двери, но не смог устоять и упал.

«Тогда злоумышленница подошла к нему, увидела, что тот выпустил борсетку из рук, взяла ее, достала из нее сотовый телефон и скрылась», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Виктория Желтова.

Полицейские нашли женщину по горячим следам. Она не смогла воспользоваться сотовым, потому что на том был установлен пароль. Попытки подобрать комбинацию ни к чему не привели, и горожанка выбросила мобильный.

Возбуждено уголовное дело. Пензячке грозит до 4 лет лишения свободы.