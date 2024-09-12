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Криминал

Осудили пензенца, расправившегося с мужчиной на ул. Совхозной

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46-летнему пензенцу вынесли приговор за убийство 30-летнего мужчины, позвонившего ему в дверь.

Преступление было совершено 8 мая 2024 года на улице Совхозной. К горожанину в течение дня приходил знакомый, чтобы выяснить отношения. Компанию ему составили еще двое.

Когда троица в очередной раз позвонила, хозяин открыл и несколько раз ударил ножом по телу и руке визитера, стоявшего у порога.

От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя и судебного разбирательства житель города Пензы содержался под стражей. Ранее он уже был судим за убийство, кражи, умышленное причинение легкого вреда здоровью, угон», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Мужчине назначили 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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Источник — фото СУ СКР по области
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