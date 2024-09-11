Юноши похитили у пожилых пензячек почти 1,5 млн рублей

11.09.2024 | 19:04

Двое юных жителей Мордовии, одному из которых не исполнилось 18 лет, попали на скамью подсудимых за 4 эпизода мошенничества. Жертвами стали пензенские пенсионерки в возрасте от 72 до 86 лет.

Молодые люди стали участниками распространенной схемы «Мама, я попал в ДТП». Аферисты сообщали гражданам, что их родные стали виновниками аварии, и предлагали уладить проблемы с законом и пострадавшими – требовалось лишь внести определенную сумму.

Юноши переписывались с сообщниками в Сети, получали адреса людей, у которых нужно было забрать деньги, и заказывали такси до Пензы или Ульяновска.

Жертвам подельники представлялись помощниками следователя. Таким путем они выманивали от 200 тысяч до 800 тысяч рублей.

«В общей сложности у 4 потерпевших обманным путем они похитили 1 млн 483 тыс. рублей. Следуя поступившим от организаторов мошеннической схемы инструкциям, молодые люди переводили наличные средства на банковские счета третьих лиц, оставив себе 148 тыс. рублей за услуги курьеров», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Причиненный ущерб юноши возместили во время следствия. Суд приговорил одного к 2 годам, другого - к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.