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Криминал

В Пензе вор смог вычислить ПИН-код найденной карты

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46-летний житель соседней республики обокрал 40-летнего пензенца, который использовал в качестве ПИН-кода к карте год своего рождения. Горожанин стал беднее на 30 000 рублей.

Пензенец потерял кошелек с документами и банковской картой при выходе из магазина, а спустя время увидел, что с его счета списываются деньги. Тогда он пошел в полицию.

Подозрение сотрудников пало на гостя города. Его нашли, задержали и доставили в отдел.

В Пензе вор смог вычислить ПИН-код найденной карты

Мужчина рассказал, что сделал несколько покупок по чужой карте, а затем решил снять наличные через банкомат. Он предположил, что кодом может быть дата рождения владельца, и оказался прав, сообщила старший следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Надежда Данилова.

Забрав чужие 30 000 рублей, он даже не подумал, что это преступление.

В Пензе вор смог вычислить ПИН-код найденной карты

«Если знал бы, то полиции сразу бы отдал кошелек», - заявил подозреваемый.

В Пензе вор смог вычислить ПИН-код найденной карты

На вора завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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