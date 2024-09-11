В Пензе вор смог вычислить ПИН-код найденной карты

11.09.2024 | 09:52

46-летний житель соседней республики обокрал 40-летнего пензенца, который использовал в качестве ПИН-кода к карте год своего рождения. Горожанин стал беднее на 30 000 рублей.

Пензенец потерял кошелек с документами и банковской картой при выходе из магазина, а спустя время увидел, что с его счета списываются деньги. Тогда он пошел в полицию.

Подозрение сотрудников пало на гостя города. Его нашли, задержали и доставили в отдел.

Мужчина рассказал, что сделал несколько покупок по чужой карте, а затем решил снять наличные через банкомат. Он предположил, что кодом может быть дата рождения владельца, и оказался прав, сообщила старший следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Надежда Данилова.

Забрав чужие 30 000 рублей, он даже не подумал, что это преступление.

«Если знал бы, то полиции сразу бы отдал кошелек», - заявил подозреваемый.

На вора завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.