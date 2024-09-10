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Криминал

Пензенца осудили за скачивание программ из интернета

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48-летнего пензенского инженера-программиста наказали за скачивание программ из интернета. Мужчина работал в коммерческой организации и решил сэкономить деньги нанимателя.

Согласно материалам дела, с 13 июля 2021-го по 26 апреля 2023-го программист установил для работы предприятия 3 экземпляра дорогостоящего софт-продукта. Организация не имела лицензионного соглашения с правообладателем, мужчина знал об этом, но все же преступил закон.

Ущерб фирме, разработавшей программное обеспечение, составил 4 млн 487 тыс. 100 рублей.

Пензенца признали виновным в незаконном использовании объектов авторского права, совершенном в особо крупном размере.

«Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Гражданский иск представителя потерпевшего о компенсации морального ущерба удовлетворен полностью», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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