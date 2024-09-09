Пензенского фермера подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей

09.09.2024 | 19:31

33-летнего жителя Пензенской области обвинили в мошенничестве в крупном размере. Мужчина незаконно получил более 2 млн рублей.

Согласно материалам дела, пензенец был председателем животноводческого кооператива. Он получил субсидию из бюджета, предназначенную на развитие подобных форм сельскохозяйственной деятельности, но деньги потратил не на животноводство, а по собственному усмотрению.

«В результате реализации преступного умысла подозреваемый незаконно получил денежные средства в размере 2 445 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по области.

Действия мужчины пресекли. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас расследование завершено, материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.