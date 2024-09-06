В Пензе осужденный отказался взять у матери опасный предмет

Осужденный из колонии-поселения № 12 (с. Сосновка Бессоновского района) за покупку телефона будет отбывать наказание в более строгих условиях.
Двое заключенных из колонии-поселения проходили лечение в туберкулезном диспансере. К одному из них пришла мать и вместе с продуктами принесла телефон: женщина хотела чаще общаться с сыном.
«Однако тот проявил бдительность и отказался от передачи. Тогда мать сказала, что продаст данный телефон, так как нуждается в деньгах. Второй осужденный, услышав разговор, решил воспользоваться моментом и приобрел у данной гражданки средство связи», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.
Сотрудники колонии узнали, что осужденный купил запрещенный предмет, и изъяли телефон.
Руководство учреждения признало мужчину злостным нарушителем порядка отбывания наказания. Его направили в колонию общего режима.