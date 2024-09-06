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Криминал

В Пензе осужденный отказался взять у матери опасный предмет

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Осужденный из колонии-поселения № 12 (с. Сосновка Бессоновского района) за покупку телефона будет отбывать наказание в более строгих условиях.

Двое заключенных из колонии-поселения проходили лечение в туберкулезном диспансере. К одному из них пришла мать и вместе с продуктами принесла телефон: женщина хотела чаще общаться с сыном.

«Однако тот проявил бдительность и отказался от передачи. Тогда мать сказала, что продаст данный телефон, так как нуждается в деньгах. Второй осужденный, услышав разговор, решил воспользоваться моментом и приобрел у данной гражданки средство связи», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Сотрудники колонии узнали, что осужденный купил запрещенный предмет, и изъяли телефон.

Руководство учреждения признало мужчину злостным нарушителем порядка отбывания наказания. Его направили в колонию общего режима.

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Источник — фото областного УФСИН России
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