В Пензе осужденный отказался взять у матери опасный предмет

06.09.2024 | 13:49

Осужденный из колонии-поселения № 12 (с. Сосновка Бессоновского района) за покупку телефона будет отбывать наказание в более строгих условиях.

Двое заключенных из колонии-поселения проходили лечение в туберкулезном диспансере. К одному из них пришла мать и вместе с продуктами принесла телефон: женщина хотела чаще общаться с сыном.

«Однако тот проявил бдительность и отказался от передачи. Тогда мать сказала, что продаст данный телефон, так как нуждается в деньгах. Второй осужденный, услышав разговор, решил воспользоваться моментом и приобрел у данной гражданки средство связи», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Сотрудники колонии узнали, что осужденный купил запрещенный предмет, и изъяли телефон.

Руководство учреждения признало мужчину злостным нарушителем порядка отбывания наказания. Его направили в колонию общего режима.