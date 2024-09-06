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Криминал

Пензячке должны вернуть переведенные мошенникам деньги

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63-летняя пензячка попалась на уловку мошенников и потеряла почти полмиллиона рублей.

Пенсионерка поверила позвонившим ей злоумышленникам, которые в телефонном разговоре представились сотрудниками правоохранительных органов и порекомендовали перевести сбережения на «безопасный» счет.

По их совету введенная в заблуждение женщина перечислила в неизвестность 450 000 рублей.

Во время предварительного следствия по возбужденному уголовному делу удалось установить владелицу того самого счета, на который утекли деньги пензячки. Ею оказалась 23-летняя жительница Омской области.

«В защиту интересов пенсионерки прокурор района обратился в Горьковский районный суд Омской области с иском о взыскании с владелицы банковской карты похищенных денежных средств и процентов за их использование как неосновательного обогащения. Требования прокурора района судом удовлетворены», - сообщили в областной прокуратуре.

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