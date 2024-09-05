Житель Каменки на костылях обманул подростков и ограбил магазин

05.09.2024 | 10:21

25-летний житель Каменки на костылях ограбил магазин, чтобы порадовать бабушку в день ее рождения. Для этого он втерся в доверие к незнакомым подросткам и случайному прохожему.

Это произошло в одном из городских ТЦ. Мужчина заметил в магазине ребят и попросил их о помощи - пройти за ним с тележкой по торговому залу. Дети согласились, горожанин набрал продуктов, алкоголя, а затем велел подросткам вывезти все на улицу к припаркованному такси, сказав, что товар оплачен.

«Поняв, что мужчина их обманывает, ребята обратились к работникам магазина», - сообщила дознаватель отделения дознания ОМВД России по Каменскому району Мария Хридина.

Сумма ущерба составила 7 000 рублей. На место выехали полицейские. Получив описание мужчины на костылях, они задержали его по горячим следам.

Горожанин не стал отрицать вину и пояснил, что решился на преступление, чтобы отметить день рождения своей бабушки. Женщина не знала, каким способом внук приобрел продукты и алкоголь.

Также он подарил пожилой родственнице краденые цветы, которые ему помог снять с витрины прохожий.

На мужчину завели административное и уголовное дела. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы. Большую часть продуктов житель Каменки успел употребить, остальное будет возвращено владельцу.