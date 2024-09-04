Пензенец ответит за убийство 19-летнего посетителя бара

04.09.2024 | 09:33

В Пензе завершили расследование убийства 19-летнего посетителя бара. Его ударили ножом в грудь.

Трагедия случилась рано утром 12 июня возле заведения на улице Ленина. Молодой человек поругался с другим посетителем - 22-летним пьяным горожанином. Тот достал нож и ударил парня в область грудной клетки.

После этого агрессор скрылся. Раненому вызвали скорую помощь, он скончался в машине, не доехав до больницы.

Было возбуждено уголовное дело. Нападавшего нашли, задержали и отправили под стражу.

«В ходе проведения следственных действий обвиняемый пояснил, что до дня совершения преступления он не был знаком с потерпевшим, убийство совершено им в состоянии опьянения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина признал вину. Теперь уголовное дело направлено в суд.