Сетевое издание|18+|Среда|4 сен 2024|12:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Пензенец ответит за убийство 19-летнего посетителя бара

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе завершили расследование убийства 19-летнего посетителя бара. Его ударили ножом в грудь.

Трагедия случилась рано утром 12 июня возле заведения на улице Ленина. Молодой человек поругался с другим посетителем - 22-летним пьяным горожанином. Тот достал нож и ударил парня в область грудной клетки.

После этого агрессор скрылся. Раненому вызвали скорую помощь, он скончался в машине, не доехав до больницы.

Было возбуждено уголовное дело. Нападавшего нашли, задержали и отправили под стражу.

«В ходе проведения следственных действий обвиняемый пояснил, что до дня совершения преступления он не был знаком с потерпевшим, убийство совершено им в состоянии опьянения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина признал вину. Теперь уголовное дело направлено в суд.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного СУ СК РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте