Кузнечанка потеряла 240 000 рублей, пытаясь купить юани

02.09.2024 | 16:53

47-летняя кузнечанка хотела обменять валюту, а в итоге только потеряла деньги. Она пыталась купить юани в интернете.

Женщина нашла объявление о продаже валюты в Сети и связалась с его автором.

«Заявительница не догадывалась, что общается с мошенником. С помощью мобильного приложения банка женщина перечислила на предоставленный собеседником банковский счет 240 000 рублей», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Взамен на карту кузнечанки должна была поступить валюта, но этого не произошло. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Афериста ищут, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

«Чтобы избежать обмана через интернет, УМВД России по Пензенской области рекомендует обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений. Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных сделок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара либо услуги», - обратились к гражданам в УМВД.