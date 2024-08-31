Житель Пензенской области дважды обокрал церковь в Мордовии

31.08.2024 | 13:21

В городе Краснослободске (Республика Мордовия) завершено расследование кражи из храма. Как выяснили правоохранители, святотатство совершил 45-летний житель Нижнего Ломова, неоднократно судимый.

Вечером 28 июня мужчина автостопом приехал из Пензенской области в Краснослободск. Переночевать ему было негде, и он залез через окно в церковь, где до утра проспал на лавочке.

«Проснувшись до прихода служащих, он прошелся по помещению и совершил кражу 3 бутылок вина, 3 пачек церковного угля, 10 коробочек ладана и смолы, 2 пачек венчальных свеч, а также денежных средств. Похищенное он сложил в пакеты, с которыми вышел из церкви», - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

Одна из работниц заметила покидающего храм человека с поклажей и сообщила полицейским, в какую сторону тот направился. Его задержали на одной из улиц Краснослободска и изъяли добытое нечестным путем.

Выяснилось, что 8 лет назад нижнеломовец привлекался к уголовной ответственности за кражу из той же церкви.

Мужчину заключили под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.