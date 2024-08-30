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Криминал

В Пензе в исправительную колонию хотели пронести мефедрон

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Сотрудник оперативного отдела исправительной колонии № 4 не допустил попадания запрещенного вещества в учреждение.

Он получил информацию, что 33-летняя гражданка РФ распространяет наркотики в Пензе и области, а также намерена доставить их в ИК-4.

В Пензе в исправительную колонию хотели пронести мефедрон

Оперативник немедленно прибыл в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, и сотрудники 2 силовых ведомств составили план совместных действий.

В итоге злоумышленницу задержали, когда она забирала из закладки содержимое - мефедрон массой более 2,5 г.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

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Источник — фото № 2 УФСИН России по Пензенской области
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