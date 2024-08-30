В Пензе в исправительную колонию хотели пронести мефедрон

30.08.2024 | 15:43

Сотрудник оперативного отдела исправительной колонии № 4 не допустил попадания запрещенного вещества в учреждение.

Он получил информацию, что 33-летняя гражданка РФ распространяет наркотики в Пензе и области, а также намерена доставить их в ИК-4.

Оперативник немедленно прибыл в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, и сотрудники 2 силовых ведомств составили план совместных действий.

В итоге злоумышленницу задержали, когда она забирала из закладки содержимое - мефедрон массой более 2,5 г.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.