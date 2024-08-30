Студент-иностранец забрал деньги у обманутых пожилых зареченок

30.08.2024 | 14:57

В Заречном перед судом предстанет 19-летний студент-иностранец, получающий образование в одном из пензенских вузов. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, молодой человек стал участником криминальной схемы. Его подельник обзванивал граждан и пугал их информацией о попытках увести средства с банковского счета. А парень должен был получать от жертв наличные и переводить их соучастнику.

15 мая этого года «партнер» студента представился 2 жительницам Заречного, 60 и 83 лет, сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что их деньги пытаются похитить.

У подельников не было пропусков в ЗАТО, но аферист убедил жертв передать деньги таксистам, не подозревавшим о своем участии в преступлении, и пообещал зачислить средства на «безопасные» счета, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Пенсионерки сняли со счетов в банках все сбережения (одна - 667 666 рублей, другая - 450 000) и передали их с водителями такси студенту. Себе за труды он оставил 31 166 рублей, а остальное перевел сообщнику.

Вину иностранец признал. Он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Зареченский городской суд. Прокуратура города в интересах пенсионерок подала заявление о взыскании с обвиняемого материального ущерба.