Юного зареченца отправили в тюрьму за закладку между этажами

29.08.2024 | 20:58

19-летнего жителя Заречного отправили в колонию строгого режима за сбыт наркотиков в значительном размере. Молодой человек сам употреблял запрещенные вещества и решил заработать на их продаже.

В мае 2024 года он договорился со знакомым, что за деньги передаст ему средство растительного происхождения. Зареченец упаковал товар в пакет и спрятал в тайнике между этажами в подъезде дома на улице Ленина.

Координаты юноша передал знакомому через интернет. 21 мая тот явился за закладкой, а затем перевел продавцу 5 тысяч рублей. Но очень скоро купленное изъяли при обыске.

В пакете были содержащее тетрагидроканнабинол вещество и гашиш.

Свою вину в сбыте запрещенных средств молодой зареченец признал. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.