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Криминал

Лунинец пытался убить дочь сожительницы, чтобы она не мешала

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50-летний лунинец пытался убить ножом 35-летнюю женщину, чтобы та не мешала ему жить с ее матерью.

21 февраля мужчина отмечал юбилей сожительницы, сидя с ней за столом. Выпив, пара разругалась, и хозяин дома поднял на именинницу руку.

Услышав крики, дочь вышла из другой комнаты на защиту матери и тоже поссорилась с агрессором, а когда собралась уходить, тот кухонным ножом ударил ее в спину, попав в область грудной клетки слева.

Шокированная мать стала кричать на мужчину. Он вышел из дома, а нож забросил на крышу дворовой постройки.

За покушение на убийство на местного жителя завели уголовное дело. Оказавшись на скамье подсудимых, лунинец признался, что хотел избавиться от потерпевшей, потому что она психически нездорова и из-за нее он ссорится с сожительницей.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - рассказали в Лунинском районном суде.

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