73-летняя жительница области потеряла миллион, желая разбогатеть

27.08.2024 | 17:31

73-летняя жительница Каменского района решила сыграть на бирже и потеряла больше миллиона. Она поверила незнакомой женщине в мессенджере.

Пенсионерка приняла звонок от аферистки. Та представилась сотрудницей банка и предложила подзаработать на фондовых биржевых инвестициях.

Местная жительница не почувствовала подвоха и согласилась. Получив инструкцию, она несколькими переводами отправила более миллиона рублей по продиктованным реквизитам и стала ждать прибыли.

Но никакого дохода не последовало, а собеседница не отвечала на звонки. После безуспешных попыток вывести деньги женщина поняла, что ее жестоко обманули, и пошла в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Сейчас мошенницу ищут.