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Криминал

В Пензе прораба будут судить за тяжелую травму 21-летнего сварщика

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В Пензе завершили расследование уголовного дела о травмировании 21-летнего работника строительной организации. ЧП случилось днем 7 июля 2023 года на улице Минской.

В преступлении - нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - обвиняется прораб.

По данным следствия, электросварщик работал на сваесдавливающей установке, когда получил травму руки. За соблюдение техники безопасности ответственным был прораб.

«Вследствие допущенных им нарушений электросварщик не прошел обучение безопасным способам и методам работы на сваесдавливающей установке, был допущен к работе на данном оборудовании без стажировки и проверки знаний, что привело к получению последним травмы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено в суд.

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Источник — фото областного СУ СКР
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