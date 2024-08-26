Пензенец чуть не убил мужчину за прикосновение в баре

26.08.2024 | 12:10

23-летнего пензенца осудили за покушение на убийство. Он решил расправиться с мужчиной, с которым случайно столкнулся на танцполе.

Это произошло 28 июля 2023 года в баре на улице Ленина. Почувствовав прикосновение чужого тела к своему, молодой человек сильно разозлился. Вооружившись горлышком от стеклянной бутылки он отыскал столик мужчины и ударил его в шею.

Раненого посетителя спасли. Впоследствии его травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

На агрессора завели уголовное дело. Молодой человек извинился перед потерпевшим, выплатил 300 000 рублей в счет компенсации морального вреда, но признал свою вину лишь частично. Как заявил горожанин, он не собирался никого убивать и до удара не понимал, что держит в руке горлышко, а не целую бутылку. Однако эта версия подверглась критике.

Суд учел, что раненый больше не имел претензий к подсудимому и заявил ходатайство о примирении. В итоге виновного приговорили к 5 годам лишения свободы. Он проведет их в исправительной колонии строгого режима, рассказали в Октябрьском районном суде г. Пензы.