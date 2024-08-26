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Криминал

Инвалид из Никольска отправится в колонию за пьяную езду

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56-летний никольчанин, инвалид II группы, отправится в колонию за пьяную езду. Он совершил одно и то же преступление 6 раз.

Утром 28 января нетрезвый мужчина за рулем автомобиля Honda ехал по улице Измайлова в Пензе и попался на глаза сотрудникам Госавтоинспекции. Те остановили машину, увидели, что никольчанин пьян, и отстранили его от управления.

Шофера осудили. Признав инвалидность и поведение после поездки исключительными обстоятельствами, ему назначили 100 000 рублей штрафа и запретили водить в течение следующих 4 лет.

«Не согласившись с приговором ввиду мягкости наказания, учитывая повышенную степень общественной опасности совершенного преступления, наличие потенциальной угрозы для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, являющихся участниками дорожного движения, прокуратура Железнодорожного района Пензы обжаловала судебное решение», - сообщили в областной прокуратуре.

После этого наказание ужесточили. Теперь мужчина отправится в колонию общего режима на 9 месяцев и все так же не сможет управлять машиной в течение 4 лет, рассказали в областном суде.

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