В Пензе угонщику пришлось бросить машину из-за руля

21.08.2024 | 10:21

22-летний пензенец не смог далеко уехать на угнанной машине и решил ее обокрасть. За это он может лишиться свободы.

О пропаже припаркованного у дома ВАЗ-2106 в полицию сообщил 73-летний владелец. Сотрудники нашли машину брошенной неподалеку, в ней отсутствовал аккумулятор.

Опросив возможных очевидцев и просмотрев записи с камер, они составили приметы угонщика и смогли его отыскать.

Молодой человек во всем признался. Он рассказал, что решился на преступление, когда выпивший ночью проходил мимо автомобиля. Ключами от своей машины горожанин открыл дверь, сел в салон и запустил двигатель, замкнув провода зажигания. Однако далеко уехать не смог - руль заблокировался.

Тогда молодой человек бросил транспортное средство, предварительно вытащив из него аккумулятор.

За угон и кражу на пензенца завели уголовные дела.

«Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщила дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Рассудова.