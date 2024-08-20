Челябинец обманул клиентов пензенских СТО на 160 000 рублей

20.08.2024 | 11:35

32-летний житель Челябинской области обманывал пензенский водителей, выдавая себя за работника станции техобслуживания. Он обнаружил необычную схему мошенничества в интернете и решил ею воспользоваться.

Аферист искал в Сети номера телефонов СТО, звонил и представлялся клиентом, чей автомобиль на ремонте. Сотрудники сразу начинали перечислять марки имеющихся машин, а иногородец говорил, какая из них его.

Затем мужчина рассказывал работникам, что имеет несколько номеров телефона и не помнит, на какой из них зарегистрирована заявка на ремонт. Ни о чем не подозревающие люди диктовали ему цифры.

После этого мошенник связывался с настоящими клиентами под видом мастера СТО и говорил, что в их машинах серьезные поломки, для устранения которых нужно дополнительно перевести деньги. Пензенцы верили и отправляли озвученные суммы на карту челябинца.

Так аферисту удалось обмануть двух местных водителей 57 и 43 лет. Первый лишился около 110 000 рублей, а второй более 50 000. Оба впоследствии обратились в полицию.

Мошенника нашли. Он во всем признался.

«Я знал, что это преступление, но не думал, что меня могут найти, потому что я звонил только в другие города, старался нигде не светиться, но меня все равно нашли. Остается только раскаиваться в том, что совершил, попросить прощения у всех, кого обманул, обещаю в ближайшем будущем все деньги вернуть», - заявил мужчина.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александра Гуляева.